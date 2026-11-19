Yapay zeka cips paketini silah sanınca...
ABD’nin Baltimore kentinde bir grup siyahi genç, yapay zekâ destekli gözetim sisteminin bir paket patates cipsini silah olarak algılaması üzerine polis tarafından kelepçelenip arandıklarını öne sürerek dava açtı. 20 Ekim 2025’te Kenwood Lisesi önünde yaşanan olayla ilgili hukuk davası, gençlerin medeni haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Baltimore County Bölge Mahkemesinde görülecek. Gençlerin avukatları, polis müdahalesinin hukuka aykırı olduğunu savunuyor.