Dava dilekçesinde olay, kendi hayatlarından ve arkadaşlarının hayatlarından endişe duyan gençler için "dehşet verici" olarak nitelendirildi. Dilekçede, olay yerindeki memurlardan birinin kaçmadıkları için gençlere teşekkür ettiği öne sürülerek, siyahi bireylerin kolluk kuvvetleriyle karşılaştıklarında yüz yüze kaldıkları tehlikelere dikkat çekildi. Dilekçede ayrıca okul müdürünün yöneticilere gönderdiği bir mesajda dört adet gülmekten ağlayan emoji ile "Bir paket cipsmiş" yazarak durumla dalga geçtiği iddia edildi. Gençlerden birinin hala Kenwood Lisesinde öğrenci olduğu, diğerlerinin ise üniversiteye gittiği bildirildi. Gençlerden birinin annesi Freida Winfield yaptığı açıklamada, "Polis oğluma bunun gerçek bir soruna dönüşebileceğini söyledi. Baltimore County'deki hiçbir çocuk, kendi okulunun dışında annesinin kendisini eve götürmesini beklerken bu tür bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamalı" diye konuştu.