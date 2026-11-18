CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Büşra Özdemir’in istifasının parti içi üyelik sistemine düştüğünü belirterek, kendisinin istifa öncesinde il başkanlığına herhangi bir bilgi vermediğini söyledi.

Şahin, “Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük” dedi.

İstifanın gerekçesini bilmediklerini ifade eden Şahin, Özdemir’den konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirtti.

“SEÇMEN İRADESİNE SAYGI DUYULMALI”

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, seçilmiş kişilerin parti değiştirmesine karşı olduğunu dile getirdi. Şahin, seçmen iradesiyle göreve gelen isimlerin kendilerini seçen iradeye saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Şahin, Antalya seçmeninin parti değiştiren isimlere gerekli cevabı sandıkta vereceğini düşündüğünü söyledi.

AK PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN’IN TAKMASI BEKLENİYOR

Bir süredir AK Parti’ye katılacağı konuşulan Büşra Özdemir’in, 19 Kasım Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katılması bekleniyor. Kulislerde, Özdemir’e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia ediliyor. Ancak katılım henüz resmen doğrulanmış değil.

ANTALYA’DA İKİ İSTİFA DAHA

Büşra Özdemir’in ardından Antalya’nın Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tanrıverdi de Özdemir’e destek verdiğini belirterek partisinden ayrıldığını duyurdu.

Antalya siyasetinde peş peşe yaşanan istifaların ardından gözler 19 Kasım’da yapılması beklenen AK Parti toplantısına çevrildi.