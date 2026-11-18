Suudi Arabistan’da İHA alarmı! Riyad ve güney bölgelerine saldırı girişimi engellendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Riyad ve ülkenin güney bölgelerine gönderilen 2 insansız hava aracının engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ın orta kesimi ile güneyinin İHA’larla hedef alındığını bildirdi.
Maliki, Riyad ve güney bölgelerine doğru fırlatılan 2 İHA’nın hava savunma unsurları tarafından engellenerek imha edildiğini belirtti.
YEMEN’DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANIYOR
Yemen’de İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesiyle başlayan kriz, yıllardır devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015’te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermek amacıyla müdahalede bulunmuştu.
2022’de yürürlüğe giren ateşkesle ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından itibaren çatışmalar yeniden tırmanışa geçti.
HUSİLERİN SALDIRILARI ARTTI
İran destekli Husilerin hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdığı, Suudi Arabistan’ı da balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığı belirtiliyor.
Son İHA girişiminin engellenmesi, bölgede devam eden gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.