İddianamede, 48 lirayı gönderen kişinin “IŞİD'e müzahir eylemleri tespit edilen” biri olarak tanımlandığı ve ikili arasında akrabalık bağı ile ticari ilişkinin tespit edilmediği kaydedildi. Hüseyin Kılıç ise söz konusu tutarın, kendisinin tanımadığı bir müşterinin yaptığı kitap alışverişinin karşılığı olduğunu savundu.

İki Farklı Örgütle Birden İlişkilendirme

Hüseyin Kılıç’ın halihazırda HTŞ üyeliği ve örgüte fon sağlama suçlamalarıyla da yargılandığı belirtildi. O dosyada Kılıç’ın ders ve sohbetler düzenlediği, zekât, fitre ve sadaka adı altında yardım topladığı iddialarına yer veriliyor.

Suriye sahasında uzun yıllar birbirleriyle çatışan HTŞ ve IŞİD’in aynı kişi üzerinden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kılıç’tan Tepki: “Hâlâ Yargılanıyoruz”

Gelişmelere tepki gösteren Hüseyin Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HTŞ lideri, Suriye Devlet Başkanı oldu. Biz hâlâ Türk mahkemelerinde HTŞ üyesi olmak ve finans sağlamakla yargılanıyoruz. Bu yetmiyormuş gibi bir de ticaretimden dolayı bana para gönderen, kendisini tanımadığım bir şahıstan dolayı DEAŞ’a finans sağlamaktan hakkımda yeni bir iddianame hazırlanmış.”

Kaynak: Daily Islamist