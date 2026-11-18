Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 bütçesi Meclis'ten geçti! Vatanımıza ve şanlı ordumuza hayırlı olsun!
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Türkiye'nin güvenliği ve savunma sanayiindeki tam bağımsızlık hamleleri açısından kritik öneme sahip olan Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımızın 2027 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in başkanlığında mesai arkadaşlarımızla birlikte katılım sağladık ve Bakanlığımızın 2027 yılı bütçesi kabul edildi. Vatanımıza ve şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.
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