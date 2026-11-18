Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kızı Merve Terim ile New York'ta tatil yapıyor. Şehrin manzarası eşliğinde kızıyla fotoğraf çektiren Terim'in giyim tarzı dikkat çekti.

Terim'in üzerindeki dünyaca ünlü moda markası Prada'ya ait olduğu iddia edilen hırkanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Tam 147 bin lira olduğu aktarılan hırka sosyal medyada, Terim'in kızıyla verdiği pozdan daha çok konuşuldu.

Tüm Türkiye’nin Adanalı olarak bildiği Fatih Terim, asıl memleketinin Adana olmadığını, aslen Kıbrıslı olduğunu söyleyerek de şaşırtmıştı.