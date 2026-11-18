Belediye başkanlarının parti değişimleri ve transfer iddiaları gündemdeki yerini korurken, yeni bir istifa daha geldi. Antalya'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

DEMRE BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in istifasının ardından Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da partisinden ayrıldı.

GEREKÇESİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREMEMEK

Projelerini hayata geçirmek amacıyla CHP’den istifa ettiğini söyleyen Duran şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler.

Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana.”