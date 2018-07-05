0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

05 Temmuz 2018 Perşembe 20:18
Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İl Başkanı Rıfkı Güvener ile ailenin yaşadığı eve geldi.

Burada, Eylül'ün babası Halil İbrahim ve annesi Şerife Yağlıkara'ya "başsağlığı" dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eylül için okunan duaya da eşlik eden Kılıçdaroğlu, Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp ve bölge halkıyla da bir süre sohbet etti.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Eylül'ün ailesinin evinden ayrıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 20:18
  1. Ankara
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Eylül Yağlıkara

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den terör devletine çok sert tepki!
    1. Türkiye'den terör devletine çok sert..
    2. İnce şizofrenlerden yakındı: İnanmayın..
    3. Eski Galatasaraylı'dan Ali Koç çıkışı:..
    4. 'Mahrem asker abisi' için istenen ceza..
    5. "Mescid-i Aksa güçlü bir depremde..
    6. Muharrem İnce: Erdoğan'a "Allah mahcup..
    7. Binali Yıldırım bedellide yaş sınırı..
    8. Benekli muzun faydaları saymakla..
    9. Baskın yapan jandarma gördüklerine..
    10. Biberli ekmek nasıl yapılır?
    11. Her gün bal yerseniz... Etkisine..
    12. Ailenizde huzursuzluk varsa
    13. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    14. Fetullah Gülen'in son talimatı ortaya..
    15. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
    16. Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!
    17. Zerdeçalın inanılmaz faydaları
    18. Şehzade kebabı nasıl yapılır?
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Eylül'ün ailesine..
    20. Histamin zehirlenmesine dikkat!
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş