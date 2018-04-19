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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 15:16
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim ile ilgili soruları cevapladı.

Kılıçdaroğlu şu şekilde konuştu:

HAZİRANDA HUZUR GELECEK

Hepimiz haziran için mücadele edeceğiz. Haziranda söz veriyorum bu ülkeye huzur gelecek. Demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkenin gerilimden acılar çektiğini biliyoruz. Önümüzdeki günlerde PM'yi toplayacağız. Adayımızı belirleyeceğiz. Parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız.

HAZİRAN AYINDA KİRAZLAR BOL OLUR

Haziran ayı kirazların bol olduğu bir aydır. Haziranın bir başka özelliği, iyilerin galip geldiği bir aydır. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz.

BENİM ADAYLIĞIMI PARTİ ORGANLARI BELİRLER

Benim adaylığıma gelince, bizim partimizin bir özelliği vardır. Adayları ben değil bizim partimizin organları belirler. Hepinize hayırlı Haziranlar diliyorum. Parti liderleriyle görüşüp bir karar alacağız.

İTTİFAK KONUSU

Kılıçdaroğlu, "İttifak yapacak mısınız?" sorusu üzerine ise, "Diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacağız." diye konuştu.

İHSANOĞLU SORULDU

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceği açıklamasının sorulması üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu gülümsedi ve cevap vermedİ.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 15:16
  1. CHP
  2. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. erken seçim

YORUM YAZ

  • mehmetmehmet39 dk önce
    Tek doğru sözün bu! seçimden sonra huzurgelecek..Her zamanki gibi..
  • kemalkemal1 sa önce
    "adayımızı belirleyeceğiz"dediğine göre aday olmayıp solcu da olmayan birini aday gösterecek demektir...%25 in içinde bir tane bile adam olmadığının ilanı olur bu durum
  • İSMET ŞENİSMET ŞEN2 sa önce
    ADAM DOGRU SÖYLÜYOR HAZİRANDA ÜLKEYE HUZUR GELECEK KK GİBİ BİR TERBİYESİZ DEFOLUP GİDECEK GÖZÜ YEMİYOR KENDİ ADAY OLMUYOR AMA YİNEDE KURTULACAK BU ÜLKE SENDEN KK
  • Yusuf yavuz Yusuf yavuz 3 sa önce
    O zaman kendin aday ol samimi isen
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi3 sa önce
    Igrenc bir insansin kilictar oglu
  • Chalksız Partisi Chalksız Partisi 3 sa önce
    Chalksız Partisi, meral fetöşener, hdpkk ve kuyrukları 25 haziranda tarihin çöplüğüne güle güle :) :)
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