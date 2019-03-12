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Kılıçdaroğlu'na Süleyman Soylu şoku!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.

12 Mart 2019 Salı 11:26
Kılıçdaroğlu'na Süleyman Soylu şoku!

Ankara Cumhuriyet Bașsavcılığı'nca, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle fezleke hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

lınan bilgiye göre, CHP Genel Bașkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl haziran ayında katıldığı bir televizyon kanalı canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, "5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu ifadeler üzerine İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.

Fezleke hazırlandı

Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekede Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Fezlekede şu ifadelere yer verildi:

"Șikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:26
  1. Ankara
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 5 dk önce
    Çok İyi Olmuş. Ayrıca Hainlikten de Yargılanmalıdır.
  • KeMAL AbiKeMAL Abi9 dk önce
    Sen,mal nasıl götürülür bilen birisin.Peki bu durumda sen kaç paralık adam oluyorsun Kemal abi ? Malı götüren adam mı oluyorsun yoksa ?

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