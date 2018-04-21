Kılıçdaroğlu'na soruldu... Cumhurbaşkanı adayınız kim?

İttifak tartışmalarıyla ilgili olarak, Parti Meclisi toplantısının da gerçekleştirileceği salı gününün beklenmesi gerektiğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Temel beyle görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğu’nu yaklaşık bir senedir tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde ziyaret eden CHP lideri, yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu belirterek, "Gündemi yakından izliyor. Elbette ki bir an önce buluşmak istiyor. Biz de arzu ediyoruz. İnşallah tekrar parlamentoya milletvekili olarak seçilecek. Uzun süredir haksız yere yattığını tüm dünya biliyor. Adaletsizliğin sone ermesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerekiyor. En büyük arzumuz bu. Yoksa seçimle tekrar seçmenle buluşması parlamentoya gelmesi onu rahat ettirmiyor. Onun en büyük arzusu adaletin tecelli etmesi" dedi.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki bir soruya Kılıçdaroğlu, "Parti Meclisi Salı günü toplanacak. Oturup konuşacağız. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri olmalı. Bunların üzerinden üyelerimizin düşüncelerini alacağız. Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz., Parti Meclisi'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp 'Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. 'Tek adam her şeyi yerine getirsin, liyakat olmasın' diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz.

Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var. Kamuoyu bunu baskın seçim olarak algılıyor ama biz erken seçim bekliyorduk. Çünkü onlar Türkiye'yi yönetemiyor. Bir parti düşünün mecliste çoğunluğu var. KHK çıkarma yetkileri var. Ama buna rağmen 'Biz yönetemiyoruz. Erken seçime gitmek istiyoruz' diyorlar. Bunların milletin yakasından düşmesi lazım. Ne hale getirdiler memleketi. Haziranda seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir. Demokrasi ve adaletten yana olan işsizliği yok etmekten yana olanların bir araya gelebileceği bir dönemi, huzur istiyoruz" cevabını verdi.