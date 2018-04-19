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Kılıçdaroğlu yine uçtu: En az yüzde 60!

'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55,6' sözlerini değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak" iddiasında bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:36
Kılıçdaroğlu yine uçtu: En az yüzde 60!

Gece Görüşü'ne özel açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.İşte CHP liderinin açıklamaları:"Bu seçim Türkiye’yi yönetemiyorum seçimi, onun itirafı.

'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 55,6' sözlerini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

 

En çok merak edilen soru: Aday mısınız?

Bizim adaylığımızı daha doğrusu partinin adayını Parti Meclisi belirler. Parti Meclisinden yetki almak lazım, konuşmak lazım Parti Meclisi ile. Önümüzdeki günlerde süratle zaten Parti Meclisini önümüzdeki hafta toplayacağız, düşüncelerimizi bir şekliyle kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda tarih belli değil ama Pazartesi biliyorsunuz 23 Nisan var, Salı günü grup var. Çarşamba, Perşembe günlerinden birisi olabilir. Parti Meclisini toplayabiliriz.

ADAYLAR BELİRLENDİ Mİ?

Milletvekili belirleme sürecinde ön seçim olacak mı?

Onu da oturup Parti Meclisinde konuşacağız. YSK bir takvim açıklayacak herhalde. Ön seçim için de belli bir gün verecek. Parti Meclisinin tavrına tutumuna bağlı. Tabi bizim tüzüğümüze göre eğer ittifak olacaksa siyasal partiler arasında ön seçim yapmayabiliriz ama ittifak olmayacak ise ön seçim yapmak zorundayız.

'SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ!'

İttifak görüşmeleri için nasıl bir takvimlendirme yaptınız?

Pazartesi günü Temel bey (Saadet Partisi) ile  görüşüceğiz  zaten. Diğer siyasi partiler ile de görüşeceğiz. CHP olarak hedefimiz şu: Kim demokrasiyi istiyorsa, kim demokrasiden yana tavır alıyorsa, kim tek adam rejimine karşı ise ortak hareket edeceğiz yani bu kadar basit. Siyasal partiler kendi kimlikleriyle ama hep beraber ayrı ayrı demokrasiyi savunacağız.-İyi Parti’nin durumu?İYİ Partinin seçime girmesinin engellenmesini demokrasi açısından talihsizlik olarak görürüm. Bugünkü aşamada bilmiyorum girip giremeyeceğini. YSK bir karar verdi mi vermedi mi ama İYİ Parti çalışan, kongrelerini yapan, kurultayını yapan ve seçimi girmeye de hazır olan bir siyasi parti.

'EN AZ YÜZDE 60!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranını yüzde 55,6 olarak açıklandı. Siz ne bekliyorsunuz?

En az yüzde 60 ile demokrasi kazanacak. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:36
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