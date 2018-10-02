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Kılıçdaroğlu yine çuvalladı! Bay Kemal'den gülme garantili video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında ''Erdoğan BM'de Filistin'in adını anmadı'' iddiasında bulundu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'deki Birleşmiş Milletler konuşmasında Filistin vurgusu yapmıştı.

02 Ekim 2018 Salı 19:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, ''Erdoğan BM'de Filistin'in adını anmadı'' iddiasında bulundu oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'deki Birleşmiş Milletler konuşmasında Filistin vurgusu yapmıştı.

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'te büyükelçilik açma sözünü verdiğini belirterek, "BM''de konuştu.

Filistin için tek bir laf etmediğini iddia ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül 2018'deki BM konuşmasında tüm dünya ülkelerinin gözü önünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Filistin'e destek olmaya devam edeceğimizi belirtmişti.

Erdoğan konuşmasında, geçmişte Bosna'da, Ruanda'da, Somali'de, yakın tarihte Myanmar'da halen Filistin'de yapılan katliamların hep Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gözü önünde gerçekleştiğine dikkati çekip, "Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 19:21
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. BM
  4. Filistin

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