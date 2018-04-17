Kılıçdaroğlu, İHH'ya ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzattı
CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hak ve Hürriyet Derneği ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzattı.17 Nisan 2018 Salı 14:36
CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hak ve Hürriyet Derneği ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzatarak, "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz? Nasıl Müslüman kabul ediyorsunuz kendinizi?" diye konuştu.
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