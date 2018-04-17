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Kılıçdaroğlu, İHH'ya ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzattı

CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hak ve Hürriyet Derneği ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzattı.

17 Nisan 2018 Salı 14:36
Kılıçdaroğlu, İHH'ya ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzattı

CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İnsan Hak ve Hürriyet Derneği ve Mavi Marmara şehitlerine dil uzatarak, "Bunların bir de kuruluşları var İHH diye, Mavi Marmara'da ölülerine bile sahip çıkmadılar bunlar. Bunlar da paracı, iradelerini satabiliyorlar. Bir de kendini Müslüman kabul ediyorsunuz? Nasıl Müslüman kabul ediyorsunuz kendinizi?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:36
  1. İHH
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Mavi Marmara

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  • nn14 dk önce
    GARABETCİNİN BİRİ BAKTIĞIYERİ PİSLİYORBU VATANIN MUNKERIGEÇTİĞİ YOLLARI PİSLİYOR
  • sevil dogansevil dogan33 dk önce
    hepsi doğru,RTE demedimi bana mı sordunuz diye.Niye hakaret şimdi.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 34 dk önce
    Herkesi Kendinle Karıştırma. O Dediğini Sen Yaparsın.
  • OsmanHan OsmanHan 43 dk önce
    Niye ? giderken banamı sordular ? Demiş ?Erdogan gibi işi başlat, yenilgiden sonrada inkar et politkasi mi yapmiş yoksa ?
  • Hüseyin AtacanHüseyin Atacan48 dk önce
    Adamın dil uzatmadığı yer mi kaldı? Herifin dili o kadar uzun ki, dünyayı 7 kere dolaştırsan yine de fazlası kalır!
  • MehmetMehmet49 dk önce
    Gerçekleri söyleyene küfür eden mahlukatlari ilk defa görüyorum yahu cumhurbaşkanı demedi mi giderken bana mi sordunuz diye ihh ya iki uyarı yaptı ihh hemen geri vites yaptı adamlar insanlarımızı öldürüp üstünede para verip susturmadı mi sizleri yalan mi söylüyor adam asıl vatan hainleri sizlersiniz
  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    NE BEKLERSİN Kİ VATAN HAİNİ VATAN HAİNİDİR VE İSLAM DÜŞMANIDIR KONUŞMASI NORMALDİR ....FARKLI BEKLENTİ İÇİNDE OLANLAR APTALDIR
  • birisibirisi1 sa önce
    yahu kılıçtar yüz yılda doğru bir şey söylemiş neyini eleştiriyorsunuz doğru değilmi dediği laf olsun diye adamı eleştirmeyin
  • abdoabdo1 sa önce
    yahu bu...lherifi tıkın içeri pisliği
  • neconeco1 sa önce
    SEÇİM SEÇİM DİYORDUN ALSANA SEÇİM KEMAL ALLAH BU SEÇİMDE DEVERECEK BELANI İNŞALLAH. BIRAK ESKİ DEFTERLERİ YİNE HANGİ FETÖCU DEN AKIL ALDIN YENİ BİR ŞEYLER SÖYLE
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