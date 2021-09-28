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Ekonomi Kiğılı Türk Bayrağını İtalya’ya dikti
Ekonomi

Kiğılı Türk Bayrağını İtalya’ya dikti

Türkiye’nin önde gelen giyim markası Kiğılı, İtalya Birinci Basketbol Ligi (Serie A) takımlarından Fortitudo Bologna kulübüyle sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 13:24:00 -
Kiğılı Türk Bayrağını İtalya’ya dikti

Kiğılı’nın, Bolonya kentinde yeni açtığı mağazasında yapılan imza törenine, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, İtalyan kulübünün başkanı Christian Pavani, ilgililer ve davetliler katıldı. Suerdem ve Pavani’nin imzaladığı anlaşmayla, Kiğılı 3+2 yıl olmak üzere İtalyan basketbol takımının sponsoru oldu. Anlaşmaya göre, İtalyan kulübünün adı “Fortitudo Kiğılı Bologna” olurken takımın forma ve sahasında Kiğılı logoları yer alacak. İmza töreninde, Fortitudo Kiğılı Bologna takımının yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Güzel iş yaptık

Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Suerdem, “Hem Türkiye’miz açısından hem kendi markamız açısından güzel bir iş yaptığımızı, Türkiye’mizin bayrağını buraya diktiğimizi düşünüyorum” dedi. Suerdem, Kiğılı’nın bu anlaşmayla tarih yazdığını ifade ederek “Modanın kalbi burası ve Kiğılı burada tarih yazdı. Modanın kalbinde, ilk defa bir Serie A’daki takımın başına Kiğılı ismi geldi. Bu çok önemli bir şeydi. Biz bunu başardık ve Türk Bayrağını getirdik, buraya diktik” diye konuştu.

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