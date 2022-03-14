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Dünya Kiev'de roket imha edildi: 1 ölü
Dünya

Kiev'de roket imha edildi: 1 ölü

Kiev’de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus roketine ait parçalarını düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:56:00 -
Kiev'de roket imha edildi: 1 ölü

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ediyor. Rusya’ya ait bir roket, Ukrayna ordusu tarafından imha edilmesinin ardından parçalara ayrılarak Kurenivka bölgesine düştü. Şiddetli bir patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, roket parçalarının düştüğü anda caddede bulunan bir otobüste ve çevredeki birçok yapıda büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

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