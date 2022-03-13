Kiev, Rusya’nın Stalingrad’ı olacak

Ukrayna işgalinin 17. gününde Ruslar, Başkent Kiev’e doğru ilerleyişlerini sürdürürken, çatışmalar da yoğunlaştı. Bölgeden gelen haberlere göre Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde çatışmalar dün sabah şiddetlenmeye başladı. Rusya’nın 64 kilometrelik büyük askeri konvoyunun da parçalara ayrılarak ilerlediği ve kente kuzeyden 25 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi. Kiev sokaklarında da dün barikatlar kurularak Rus ordusunun kente girişine karşı önlemler artırıldı.

24 Şubat’ta başlatılan işgal operasyonunda Rus ordusu asıl hedefi olan başkent Kiev’e özellikle kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleme sağladığı ve bir kaç güne tüm kenti tamamen kuşatmaya almak istediği belirtildi. Moskof askerinin bu süreçte kent merkezine de füze ve bombalarla saldırılar düzenleyip direnişi kırmayı planladığı ileri sürüldü.

Rus askerlerinin ilerleyişi sürerken Ukrayna milletvekili Sviyatoslav Yurah, “Kiev’in Rusya’nın yeni Stalingrad’ı olabileceğini” ifade etti.

Şehre girmeleri hata olur

Ukrayna tarihinin en genç milletvekili olan ve geçmişte Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’ye danışmanlık yapan Yurah, BBC Radio 4’e yaptığı açıklamalarda, başkent Kiev’e sabah saatlerinden itibaren “roket yağdırıldığını” ve şehrin eteklerinde Ukrayna ile Rus askerlerinin çatıştığını ifade etti. Yurah, Rusya’nın şehrin merkezine doğru ilerlemesi durumunda “ciddi can kaybı yaşayacağını” belirtti.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Stalingrad Kuşatması’na atıfta bulunan Yurah, “Kimsenin teslim olmaya, silah bırakmaya niyeti yok. Burası milyonların yasadığı büyük bir şehir. Ruslar gelirse ciddi bir savaşla karşılaşacaklar. O kararı alırlarsa burası Rusya’nın Stalingrad’ı olacak” diyerek uyarıda bulundu.

Nazileri yıkan savaştı

İkinci Dünya Savaşı’nın doğu cephesindeki Volgograd kentindeki Stalingrad Muharebesi 5 aydan uzun sürmüş; Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası karşısında şehri tutmuş, 6. Alman Ordusu’nu imha etmiş ve Kızıl Ordu Nazi Almanyası’nı geri itmeye başlamıştı. Tarihin en kanlı muharebelerinden olan Stalingrad Muharebesi’nde 1.1 milyon Sovyet askeri, 800 bin de Alman ve Romanyalı asker ölmüştü.

1942 ile 1943 arasındaki muharebe, İkinci Dünya Savaşı’nda Berlin’in düşmesi ve Nazi Almanyası’nın teslim olmasına giden sürecin dönüm noktalarından biri kabul ediliyor.

Kiev’deki gönüllü güçlerle çalışan Yurah, “Kimse teslim olmayacak, bunun garantisini verebilirim” dedi.