KGM uyardı! Bu yollarda dikkatli olun

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 2 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı-Dilovası Kavşağı Kesimi 0-10.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna aktarılmıştır. (Çalışma 7/24 gün/saat esasına göre yapılmaktadır.)

TAG Otoyolunun 6-7.km.leri arasındaki Karaisalı Kavşağı Mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Torbalı-Ödemiş yolunun 7-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bursa-Yalova yolunun 33-36.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 49-53.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Tavşanlı-Domaniç yolunun 39-41.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37.km.leri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında drenaj sistemleri ile bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 08:00-17:30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.