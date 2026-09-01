Bitlisli Belkıs, Bitlislileri ayağa kaldırdı! Adliyeye koşup suç duyuruşundu bulundular

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı kırsal bölgelerde yaşadığı ve doğaüstü güçlere sahip olduğu iddia edilen ve "Belkıs Ana" olarak anıldığı belirtilen kadına dair şehir efsanesi, film oldu. "Kıble: Bitlisli Belkıs" filminin senaryosunu ve yönetmenliğini Mert Uzunmehmet üstlendi. Oyuncular arasında Elif Sayraç, Ecem Doğru, İlayda Çiloğlu, Hicran Çalı, Murat Seviş bulunuyor. Film, öksüz kalmış üç genç kız kardeşinin gizemli büyücüsü Bitlisli Belkıs'a gitmesiyle ve sonrasında yaşananları anlatıyor.

Ancak filmin, Bitlis’in tarihi ve kültürel kimliğine zarar verdiğini, Bitlis’in adını büyü, üfürükçülük ve şiddet gibi unsurlarla ilişkilendirdiği gerekçesiyle belirten sivil toplum kuruluşları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

BİTLİS ROL MODEL ŞAHSİYETLERİN ANA YURDUDUR

Basın açıklamasını grup adına TEKSAM Başkanı Talip Aksoy okudu. Bitlishaber13'ün haberine göre, Bitlis’in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Aksoy, “Bitlis; Malazgirt’tan Mervaniler’e, Selçuklu’dan Osmanlı’ya pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış; Büyük İskender’in izlerini taşıyan, Rojkan’dan günümüze köklü bir tarihsel zenginliğe sahip kadim bir medeniyet merkezidir” dedi.

Bitlis’in tarih boyunca çok sayıda önemli şahsiyet yetiştirdiğini belirten Aksoy, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 'Şehri Huda' diyerek İrem cennetlerine benzettiği bu topraklar; Büyük İskender’den Alparslan’a, İdris-i Bitlisi’ye, Şerefhanlar’dan Rabat Beyleri’ne, Musa Bey'den Said-i Nursi’ye, Fuat Sezgin’den İhsan Nuri Paşa’ya, Zaro Ağa’dan Halil Hayali’ye ve Gülnaz Hanım’a kadar tarihe mal olmuş nice rol model şahsiyetin ana yurdudur” diye konuştu.

BİTLİS’TE ŞARLATANA YER YOKTUR

Kentin bilimsel, tarihi ve kültürel değerleriyle gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, Bitlis’in turizmini ve istihdamını artıracak çalışmaların öne çıkarılması çağrısı yaptı. Aksoy, şunları söyledi:

Kıble; her inancın yöneldiği, ibadet ettiği ve derin bir kutsiyet atfettiği mukaddes bir makamdır. Bizler; erenler ve bilgeler diyarı Bitlis’in adının, büyü, üfürükçülük ve şiddet içeren, toplumsal ve ailevi değerlerimizde yanlış algılar yaratan "+18" ibareli hayali bir yapımla yan yana getirilmesini kınıyoruz. Bitlis tarihinde Büyücüye, Sahtekara veya şarlatana yer yoktur; ancak Hz. Süleyman’dan bu yana kuşlarla konuşan Feqiyé Teyran’ın, Süphan Dağı eteklerinde efsaneleşen aşkların, ilmin ve ticaretin hazineleri vardır. Şehrimizin adının, maneviyatımızı ve değerlerimizi aşağılayacak şekilde, art niyetli bir kurguyla kötü anılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”