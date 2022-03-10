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Dünya KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracak
Dünya

KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracak

ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 05:40:00 -
KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracak

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.

Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.

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