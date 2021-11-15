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Spor Kevin de Bruyne'den Guardiola açıklaması
Spor

Kevin de Bruyne'den Guardiola açıklaması

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kazandığı kupaların yanı sıra oynattığı futbolla da dikkatleri çekiyor. Manchester ekibinin yıldız futbolcusu Kevin de Bruyne, Guardiola'nın oyun felsefesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:05:00 -
Kevin de Bruyne'den Guardiola açıklaması

Manchester City'nin, Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, gittiği her takımda oyun felsefesin takıma empoze etmeyi başaran teknik direktör Pep Guardiola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alana habere göre Kevin de Bruyne, Guardiola'nın kontra atak futbolu oynatmayı tercih etmediğini dile getirerek, "Birçok insan bunu anlamıyor. Pep, kontra atak taktikleriyle zafer kazanmaktansa futbol ilkeleriyle kaybetmeyi tercih eder. Futbolda hücum etmeyi seviyor" dedi.

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör, oynattığı futbol, taktikleri ve kazandığı başarılar ile ön plana çıkmayı başarmıştı.

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