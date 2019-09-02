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Kestane şekeri getirmeyene kız yok

Bursa’nın kestane şekeri, mutlu ve anlamlı günlerin en önemli parçası hâline geldi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
Kestane şekeri getirmeyene kız yok

Bursa’nın kestane şekeri, mutlu ve anlamlı günlerin en önemli parçası hâline geldi. Günümüzde evlik öncesi kız isteme törenlerinde, evlilik sırasında da nikâh şekeri olarak en çok tercih edilen ürün hâline geldi.


Bursa’yla özdeşleşen kestane şekeri, gönül almak, arkadaşlarını, sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin en çok tercih ettiği hediyelerden biri hâline geldi. Öyle ki, çok eski bir gelenek olan kız isteme sırasında bir buket çiçek yanında götürülen tatlının yerini de günümüzde kestane şekeri aldı. Hatta, kestane şekeri nikâh şekeri yerine de davetlilere dağıtılıyor.


Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markaları ile Bursa’da kestane şekeri üreten İlke Şekerleme’nin Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, dünya pazarlarına sunulan kestane şekerinin ekonomik boyutuyla Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sunarken, hediyeleşme kültüründe üst sıralarda yerini aldığını söyledi. İnsanların uzaktaki ailesine, akrabasına, arkadaşlarına yaşadıkları şehrin kültürel bir parçasını hediye olarak götürdüklerini belirten Özdemir, aynı şekilde bir vesile ile gidilen farklı bir şehirden dönenlerinde yanlarında o şehre özgü bir ürünü hediye olarak götürdüğünü söyledi.


Verilen hediyenin, sevdiklerimizin gönlünü almaya, var olan dostlukları pekiştirmeye ve yeni dostluklar kurmaya büyük katkısı olduğunu vurgulayan Özdemir, bu hediyeler arasında şekerlemelerin farklı bir yer tuttuğunu söyledi. Bursa’nın kendine özgü çok sayıda lezzetli ürünleri olduğunu da belirten Özdemir, “Bunlar arasında kuşkusuz kestane şekerinin yeri çok ayrıdır. Çünkü Bursa’dan başka bir yere giderken veya Bursa’yı ziyaret ettikten sonra dönerken yanınızda götürebileceğiniz en lezzetli hediye kestane şekeridir” dedi.


Evliliğe giden yoldaki önemli adetlerimizden birinin “kız istemek” olduğunu söyleyen Deniz Utku Özdemir, bu günün aile büyükleri, anne, baba ve oğulun ellerinde bir kutu tatlı ve bir buket çiçekle kızın evine gittikleri anlamlı bir gün olduğunu belirtti. Özdemir, “Bir yuvanın kurulmaya başladığı bu anlamlı ziyarette götürülen tatlının yerini, son yıllarda kestane şekeri. Nikâh şekeri olarak da en çok tercihe dilen şeker, yine kestane şekeri oldu” diye konuştu.


Deniz Utku Özdemir, Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda muhtelif içeriklerde kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile tüketicilerin beğenisine sunduklarını ve en kaliteli kestane şekerini üretmek için yatırımlara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
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