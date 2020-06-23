"Keşmirli direnişçiler" Hindistan'ın bölgenin demografisini değiştirme girişimini durdurmaya kararlı

SRİNAGAR (AA) - HİLAL MİR - Uzmanlar, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki direnişçilerin, Yeni Delhi yönetiminin, bölgenin demografik yapısını değiştirme girişimlerini durdurmada kararlı olduklarını belirtti.

Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir gazeteci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hint hükümetinin 5 Ağustos’taki kararının ardından bölgedeki gençler arasında çaresizliğin arttığına işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortasında BJP yönetimi, Cammu Keşmir’in dışındaki Hindistan vatandaşlarına, yerliler gibi mülk edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanınmasının yolunu açan düzenlemeyi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımladı.

Hükümetin son getirdiği yerlilik düzenlemesiyle Cammu Keşmir’in demografik yapısındaki değişikliğe ilişkin korkunun gerçek olduğunu kaydeden gazeteci, gençlerin bu sebeple direniş faaliyetlerine katıldığını söyledi.

Pakistan hükümeti ve Cammu Keşmir’deki bağımsızlık yanlısı liderler, bölgenin yüzde 68 olan Müslüman nüfusunun oranını düşürmek amacıyla Hint hükümetinin böyle bir adım attığını belirtiyor. Bölgedeki Hindu nüfusun oranı ise yüzde 28.

Emekli hukuk profesörü, yazar ve siyasi analist Şeyh Şevket Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki direnişçilerin bugüne kadarki iki hedefinin bağımsızlık ve Pakistan ile birleşmek olduğunu dile getirdi.

Hüseyin, Hindistan’ın yerlilik düzenlemesine ilişkin son adımıyla direnişçilere Keşmir’in varlığının söz konusu olduğu daha önemli bir neden verdiğini ifade etti.

- TRF faktörü

Ekim 2019’da ortaya çıkan Direniş Cephesi'nin (TRF) bölgedeki direniş faaliyetlerinin daha önce olduğu gibi devam etmeyeceğini gözler önüne serdiği belirtiliyor.

Hint güvenlik güçlerine çok sayıda saldırı düzenleyen TRF’ye bağlı direnişçiler mayısta Pakistan ile Hindistan arasındaki Kontrol Hattı’nın (LoC) yakınlarında 5 seçkin Hint komandosunu, nisanda da bir albay ve binbaşının aralarında olduğu 5 askeri öldürmüştü.

İsminin açıklanmasını istemeyen yüksek rütbeli bir polis yetkilisi, AA muhabirine, TRF’ye bağlı direnişçilerin açık şekilde yerel direnişçilerden daha iyi eğitimli olduğunu belirtti.

Yetkili, 2019'da Pulwama'da yaşanan ve 44 Hint paramiliter gücünün öldüğü bombalı saldırıyı anımsatarak, endişesinin, TRF’nin benzer büyüklükte eylemler yapabilmesi olduğunu kaydetti.



