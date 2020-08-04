Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu: "Saros, bayram tatilinde 1 milyon kişiyi misafir etti"

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinin, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kişiyi ağırladığını belirtti.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki kendi kendini temizleyen ender körfezlerden Saros'un, 70 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu söyledi.

Denizi ve doğal güzellikleriyle körfezdeki sahillerin tatilcilerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşadık. Saros Körfezi'nde bayram tatili süresince 1 milyon tatilciyi misafir ettik. Bu ekonomi açısından güzel bir adım oldu ancak vatandaşlarımızın koronavirüs tedbirlerine uymadığını gördük." diye konuştu.

- "Akdeniz'e gitmeyen Saros Körfezi'ne geldi"

Bayramda Akdeniz'e tatile gitmeyenlerin, yakınlığı dolayısıyla Saros Körfezi sahillerini tercih ettiğini anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Saros Körfezi'ne, yakınlığı dolayısıyla yoğunlukla İstanbullular akın etti. Kısa tatilin adresi oldu diyebiliriz. Bayram boyunca ekiplerimiz, esnafımız, jandarmamız yoğun çalıştı. Orman yangını, trafik kazası ya da asayiş olayımız olmadı. Tatilcilerimiz bayram boyunca güvenli ve huzurlu tatil geçirdi. Erikli sahilimizdeki su sıkıntımızı da yeni açılan kuyularla çözdük. Gelecek yıla bu sorunu tamamıyla ortadan kaldırmayı düşünüyoruz."

- "Ekiplerimiz 100 kamyon çöp topladı"

Helvacıoğlu, yoğunluğun turizme can verdiğini ancak bazı duyarsız tatilcilerin geride çöp bıraktığını belirtti.

Ekiplerin 4 gün boyunca sahillerden çöp topladığını ve toplamaya devam ettiğini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışma gerçekleştirdik. Ne yazık ki tatilciler çöplerini sahillerde bıraktı. Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayram boyunca ekiplerimiz yaklaşık 100 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını istiyoruz."



