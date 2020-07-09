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Kerkük'te sağlık hizmetlerindeki yetersizlik Kovid-19 vakalarını artırıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:15:29 -
Kerkük'te sağlık hizmetlerindeki yetersizlik Kovid-19 vakalarını artırıyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde solunum cihazları başta olmak üzere tıbbi malzeme ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerkük'teki Kovid-19 vakalarında kaydedilen artışın sağlık hizmeti yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

Kentte salgın için tahsis edilen hastanelerde solunum cihazları başta olmak üzere tüm tıbbi malzemelerde yetersizlik yaşandığını kaydeden Bayraktar, Kerkük'te günde ortalama 100 kişinin virüse yakalanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Bayraktar, kentteki en eski binalardan biri olan Kerkük Devlet Hastanesi'nin Kovid-19 hastaları için ayrılmasının yanlış olduğunu ve hastanenin kent merkezinde bulunmasının da tehlike arz ettiğini dile getirdi.

- Koruyucu kıyafet bulamayan doktorlar hastanelere gitmiyor

Koruyucu kıyafet ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle doktorların hastanelere gitmediğine işaret eden Bayraktar, bu durumun ciddi anlamda sağlık çalışanı noksanlığına yol açtığını belirtti.

Bayraktar, Irak Sağlık Bakanlığına "Kerkük'e en kısa zamanda tıbbi yardım ve destek sağlaması" çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanı ve tıbbi malzeme konusunda sıkıntıların yaşandığı Kerkük'te, 10 gündür günlük yeni vaka sayısının 100 civarında seyrettiği ifade ediliyor.


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