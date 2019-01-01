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Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerkük kentinde bir köy yolunda, DAEŞ'in döşediği bombanın patlatılması sonucu iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 15:06
Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında bir köy yoluna terör örgütü DAEŞ tarafından daha önce yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu iki kardeşten birinin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesi yakınlarında daha önce yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Kerkük'ün Havice ilçesine bağlı Abdullah Yasin köyüne giden yol güzergahında daha önce terör örgütü DAEŞ militanlarınca bombanın yerleştirildiğini aktaran Kamil, ''Kardeş olan iki kişi araçlarıyla yoldan geçtikleri sırada bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, bir diğeri de yaralandı.'' şeklinde konuştu.

Köyde, iş yerleri önünde bomba patlatıldı

Bölgede istikrarsızlık oluşturmak isteyen terör örgütü DAEŞ'in kalıntılarının bir köyde de iki ayrı bombalı eylem düzenlediklerini belirten Kamil, ''Teröristler, Rıyad kasabasına bağlı Muradiye köyünde iki ayrı iş yeri önüne bıraktıkları bombaların patlaması sonucu söz konusu iş yerleri kullanılamaz hale geldi.'' ifadesini kullandı.

Patlamanın sabah erken saatlerde meydana geldiğini söyleyen Kamil, iş yerlerinde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçtiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:06
  1. Kerkük
  2. DAEŞ
  3. bomba

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