"Kerem'i, Erzincan'dan ben getirdim"

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Kerem Aktürkoğlu transferini, "Çok iyi takip ediyordum. Erzincanlı olan genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapıldı.

Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, son döenmdeki performansıyla Avrupa kulüplerinin transfer radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci ile ilgili konuştu.

Abdurrahim Albayrak, “Buradan el ele kol kola ayrılmamızı diliyorum. İnşallah bayram havasında geçer. Türkiye’ye örnek bir kongre olmasını diliyorum.” dedi. Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak devam ediyor. Söz alan Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

“BASIN MENSUPLARI KEŞKE BURADA OLSAYDI”

Albayrak, olağan genel kurul toplantısındaki konuşmasına basın mensuplarının salona alınmaması ile ilgili başladı. Basın mensuplarının kenara atılmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Yağmur, çamur demeden bizi her yerde takip eden basın mensupları keşke burada olsaydı. Yarın öbür gün kulübün sponsorluk anlaşmaları olacak. O zaman da basın mensuplarına ihtiyaç olacak. Keşke başkanım Burak Elmas başka bir karar alsaydı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü eski başkanı merhum Mustafa Cengiz ile gece gündüz sarı-kırmızılı kulüp için çalıştıklarını vurgulayan ve kendi dönemlerinde yaptıkları birçok projeyi hatırlatan Albayrak, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı transferine de değindi.

“ERZİNCANLI MÜDÜR YARDIMICIMI KEREM İÇİN YOLLADIM”

Albayrak, "Başkanım ilk ameliyattan çıktığında, gözlerini ilk açtığında, ‘Abdurrahim, bankaları ne yaptın?’ dedi. Öyle bir Galatasaraylı başkandı. 3,5 yıl içerisinde yaptıklarımız var ancak hatalarımız da tabii ki vardır. Zaman zaman eleştiri alıyorum. Bütün eleştirilere saygım sonsuzdur. Boynum kıldan incedir ama unutmayalım ki Kerem Aktürkoğlu’nu Erzincanspor’dan alışımın hikayesini anlatsam, şaşırırsınız.

Çok iyi takip ediyordum. Erzincanlı olan genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem’i kafaya koymuştuk. Bütün Galatasaraylıların gurur duyduğu bir sporcu. Galatasaray geleceğine çok büyük bir katkısı olacak. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Bir Taylan Antalyalı olayı vardı, çok büyük kulüpler devreye girmişti. İnşallah Taylan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün barış içerisinde geçmesini dilediğimiz mali kongrenin bütün Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” açıklamasında bulundu.