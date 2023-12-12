Kerem Şalom kapısı açılacak!
İşgal rejiminin Gazze Şeridi ile arasında mal geçişinde kullanılan Kerem Şalom kapısını açacağı iddia edildi.
İşgal rejiminin Gazze Şeridi ile arasında mal geçişinde kullanılan Kerem Şalom kapısını açacağı iddia edildi.
Mısır'ın, işgal rejimi ile, Gazze Şeridi'ne giden ilaç, tıbbi malzeme ve bebek maması yüklü insani yardım kamyonlarının denetlenmesi amacıyla Refah Sınır Kapısı'nın güneyindeki Kerem Şalom sınır kapısının bugünden itibaren yeniden açılması konusunda anlaştığı bildirildi.
Gazze Şeridi’ne buradan insani yardım girişi olmayacak. Mısır, sınır kapısının insani yardımların incelenmesi nedeniyle yaşanan gecikmeyi azaltmak için açılacağını belirtti.
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