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Spor Kerem ile 5,5 yıl daha
Spor

Kerem ile 5,5 yıl daha

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yönetim ciddi bir hamle yaptı. Milli takımda oynadığı futbolla da dünya devlerinin peşinden koştuğu Kerem için yönetim, 5,5 yıllık bir imza üzerinden oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:38:00 -
Kerem ile 5,5 yıl daha

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için yönetim ciddi bir hamle yaptı. Milli takımda oynadığı futbolla da dünya devlerinin peşinden koştuğu Kerem için yönetim, 5,5 yıllık bir imza üzerinden oyuncuyla anlaştığı iddia edildi.

Bu sezon ciddi bir gençleşme operasyonuna başlayan Galatasaray iç transferde bir adım daha attı.

Sarı kırmızılılar, Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe’den sonra en önemli hamlesini yaptı.

Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Kerem ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı. İmza Milli Takım dönüşü atılacak Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kerem’in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.

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