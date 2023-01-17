Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a kötü haber

Bu sırada Galatasaray'da takımın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu hakkında da taraftarı hayal kırıklığına uğratan bir haber geldi.

Performansını giderek yükselten yıldız oyuncu için birçok Avrupa devi devreye girerken Kerem de transfer için karar verdi.

Dormund'a sıcak bakıyor

Marsilya ve Nice, Kerem'in son durumunu yakından takip ederken, Borussia Dormund, transferde en net seçenek olarak gözüküyor.

Kerem Aktürkoğlu, Alman ekibi Borussia Dortmund'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu, Alman devinin oyun stilini kendisine daha yakın görüyor.

Bundesliga ekibinin Kerem Aktürkoğlu için resmi temaslara başladığı kaydediliyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Yerine düşünülen isim Bamba

Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu hatırı sayılır bir bedele satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor.

Erden Timur ve kurmayları tecrübeli oyuncu için önümüzdeki günlerde atak yapması bekleniyor.

Lille formasıyla toplam 16 maça çıkan Jonathan Bamba, 4 gol 3 asistle 7 gole direkt katkı sağladı.