  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gündem Avrupa’nın güvenliği! Uzmanlardan kritik açıklama: “Türkiye masada söz sahibi kilit önemde”

Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Spor Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi sorusuna bomba yanıt!
Spor

Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi sorusuna bomba yanıt!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi sorusuna bomba yanıt!

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Galatasaray derbisinde gol var mı?” sorusuna tek kelimelik bir yanıt verdi.

Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Galatasaray derbisinde gol var mı?” sorusuna tek kelimelik bir yanıt verdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Karşılaşma sonrası yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusunu gülümseyerek karşılayan Kerem, "İnşallah" yanıtını verdi.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi
Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

Spor

Gençlerbirliği'nde Galatasaray mesaisi

Galatasaray’da sakatlık alarmı! Arka arkaya kötü haberler
Galatasaray’da sakatlık alarmı! Arka arkaya kötü haberler

Spor

Galatasaray’da sakatlık alarmı! Arka arkaya kötü haberler

Galatasaray-Union SG maçının hakemi açıklandı
Galatasaray-Union SG maçının hakemi açıklandı

Spor

Galatasaray-Union SG maçının hakemi açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23