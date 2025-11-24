Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi sorusuna bomba yanıt!
Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Galatasaray derbisinde gol var mı?” sorusuna tek kelimelik bir yanıt verdi.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşan Galatasaray derbisi hakkında kısa bir değerlendirmede bulundu.
Karşılaşma sonrası yöneltilen "Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusunu gülümseyerek karşılayan Kerem, "İnşallah" yanıtını verdi.