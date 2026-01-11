  • İSTANBUL
Dr. Altay Cem Meriç, Anonim görünümlü beşinci kol faaliyetlerini tek tek deşifre etti
Gündem

Dr. Altay Cem Meriç, Anonim görünümlü beşinci kol faaliyetlerini tek tek deşifre etti

Sosyal medya üzerinden "Haber" adı altında operasyon çeken karanlık odaklara karşı Dr. Altay Cem Meriç’ten tokat gibi bir hamle geldi. Meriç, yayınladığı son video ile anonim hesapların arkasına gizlenerek Türkiye aleyhine beşinci kol faaliyetleri yürüten yapıların kirli maskesini düşürdü.

Sosyal medya tetikçilerine geçit yok

Sözde tarafsız haber verme iddiasıyla ortaya çıkan ancak sistematik bir şekilde dezenformasyon yayan bu hesapların iç yüzünü ortaya koyan Dr. Altay Cem Meriç, bu yapıların hangi merkezlerden beslendiğini gözler önüne serdi.

Deşifre edilen veriler, bu hesapların masum birer bilgi kaynağı değil, doğrudan devletin huzuruna kasteden birer operasyon aparatı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kirli operasyon deşifre edildi

Yayınlanan videoda, anonim hesapların toplumu kutuplaştırmak ve kaos tohumları ekmek için kullandığı yöntemler tek tek analiz edildi.

Beşinci kol faaliyetlerini yürüten bu şer şebekelerinin, yabancı istihbarat servislerinin güdümünde nasıl bir algı yönetimi yürüttüğü somut örneklerle ortaya konuldu. Meriç’in bu çıkışı, sosyal medyadaki kirli kuşatmaya karşı milli bir refleks olarak değerlendirildi.

