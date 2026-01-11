  • İSTANBUL
Gündem Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor!
Gündem

Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gazetecilik mesleğinin onurunu omuzlarında taşıyan, sözün gücünü milletin değerleriyle harmanlayan deneyimli isimler, medya dünyasındaki karanlık perdeleri aralamak için bir araya geliyor. Deneyimli gazeteci Fatin Dağıstanlı'nın usta sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun keskin, tavizsiz yorumlarıyla yeniden sizlerle olan "Manşetlerin dili", 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren izleyicisiyle buluşuyor

Medyada atılan manşetlerin ardındaki gizli niyetleri, satır aralarına gizlenmiş oyunları ve Türkiye’nin istikbaline kasteden algı operasyonlarını deşifre edecek olan bu dev kadro, hafta içi her gün saat 10:30'da Akit Tv ekranlarında olacak. Bir yanda yılların tecrübesiyle gündemi nakış gibi işleyen Fatin Dağıstanlı, diğer yanda kalemiyle hakikat nöbeti tutan Ali İhsan Karahasanoğlu, toplumu yanıltmaya çalışanlara karşı sarsılmaz bir kale inşa edecek.

 

Gündemin nabzı yerli ve milli bir duruşla tutulacak

Sıradan bir haber programının ötesinde, olaylara ferasetle yaklaşan bir "Düşünce platformu" olma iddiası taşıyan "Manşetlerin dili", izleyiciye sadece haberi değil, haberin ruhunu ve gerçekliğini sunacak. Gündemin yoğun trafiğinde kaybolmak istemeyen, olaylara yerli ve milli bir pencereden bakmayı şiar edinmiş herkesin yeni adresi Akit Tv olacak.

12 Ocak Pazartesi sabahı saat 10:30'da başlayacak bu kutlu yolculukla, manşetler artık dilleniyor, hakikat sahipsiz kalmıyor.

