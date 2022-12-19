Kerem adım adım La Liga'ya! Bu rakamlara kalması zor...

İspanyol basını, Ateltico Madrid'in Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katacağını iddia etti.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gösterilen 24 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Kerem'in Atletico Madrid'i tercih ederek kendisi adına önemli bir kariyer fırsatını da eline almış olacağı yazılırken, oyuncunun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzattığı da hatırlatıldı.

Ayrıca, İspanyol devinin yeni Arda Turan olarak gördüğü Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye razı olduğu kaydedildi.

Başarılı oyuncu bu sezon Galatasaray ile toplamda 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımla çıktığı 96 maçta 25 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.