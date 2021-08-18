Kerbela olayı, Muharrem ayının 10.gününde gerçekleşmiştir. Hz.Hüseyin’in şehadetiyle sonuçlanan olayda Müslümanlar derin üzüntü içinde kalmıştır. Bugün Kerbela olayının yaşandığı gün olduğu için olayan detayları insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu? İşte merak edilen haberin detayı…

Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?

Kerbela olayı, Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680)gerçekleşti. Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye, Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi için bir birlik gönderdi. Emevi halifesi Yezid’in komutasındaki askerlerin ileri gitmesi sonucunda, Peygamber Efendimizin s.a.v torunu Hz. Hüseyin ve yanında bulunan Ehlibeyt’ten 72 kişi şehid edildi. Bu olay özellikle Müslümanları derin bir acıya sürekli. Hz.Hüseyin’in duruşu o gün zalime karşı bir duruştu. Bu duruş Müslümanlar için önemi bugün bile koruyor.