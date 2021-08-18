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İSLAM Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?
İSLAM

Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?

Hicri Muharrem ayında birçok önemli hadise meydana gelmiştir. Bunlardan birisi ise Hz. Hüseyin’in (r.a) şehadetiyle sonuçlanan Kerbela olayıdır. Kerbela hadisesini ne olduğunu ve neden olduğunu merak eden kişiler bu konu hakkında cevap aramakta. Peki, Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 21:14:00 - 2021-08-18 21:15:50
Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?

Kerbela olayı, Muharrem ayının 10.gününde gerçekleşmiştir. Hz.Hüseyin’in şehadetiyle sonuçlanan olayda Müslümanlar derin üzüntü içinde kalmıştır. Bugün Kerbela olayının yaşandığı gün olduğu için olayan detayları insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu? İşte merak edilen haberin detayı…

Kerbela olayı nedir ve ne zaman oldu?

Kerbela olayı, Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680)gerçekleşti. Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye, Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesi için bir birlik gönderdi. Emevi halifesi Yezid’in komutasındaki askerlerin ileri gitmesi sonucunda, Peygamber Efendimizin s.a.v torunu Hz. Hüseyin ve yanında bulunan Ehlibeyt’ten 72 kişi şehid edildi. Bu olay özellikle Müslümanları derin bir acıya sürekli. Hz.Hüseyin’in duruşu o gün zalime karşı bir duruştu. Bu duruş Müslümanlar için önemi bugün bile koruyor.

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