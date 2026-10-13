Yahya Özdemir’den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Hiçbir evladımız eğitimden mahrum kalmasın!

Azerbaycan’da başörtülü kız öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin tartışmalar sürerken Uluslararası İş birliği Boğaziçi Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Özdemir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülkenin karar vericilerine çağrıda bulundu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin bilim, teknoloji ve ortak projelerle güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, hiçbir öğrencinin inancı veya kıyafeti nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmamasını istedi.

Azerbaycan’da son günlerde başörtülü kız öğrencilerin eğitim hakkı üzerinden gündeme gelen tartışmalar kamuoyundaki yerini korurken, konuya ilişkin tepkiler de devam ediyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemine dikkat çeken Uluslararası İşbirliği Boğaziçi Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Özdemir, meselenin diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ KÖPRÜLERİ KURDUK

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yalnızca söylemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Özdemir, iki ülkenin bilimsel birikimini, teknoloji ekosistemlerini ve akademik imkânlarını ortak bir vizyonda buluşturmak amacıyla yaklaşık sekiz yıl boyunca çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bu çalışmalar kapsamında Azerbaycan Devlet Teknik Üniversitesi bünyesinde teknopark ve Bilişim Vadisi altyapısının oluşturulmasına öncülük ettiklerini kaydeden Özdemir, Azerbaycanlı üst düzey yöneticileri İstanbul Bilişim Vadisi’nde ağırlayarak tecrübe paylaşımında bulunduklarını, ardından Bakü’de kurulan Bilişim Vadisi ile iş birliğini ileri bir aşamaya taşıdıklarını belirtti.

Hedeflerinin yalnızca fiziki bir teknoloji merkezi kurmak olmadığını vurgulayan Özdemir, Türk dünyasının gençlerini, üniversitelerini, sanayicilerini ve girişimcilerini küresel ölçekte ortak bir vizyonda buluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

EĞİTİM HAKKI VE TOPLUMUN VİCDANI KORUNMALI

Bilim ve teknolojide ortak bir gelecek inşa etmenin yanı sıra bu geleceği emanet edecekleri çocukların eğitim hakkını korumanın da önemli bir sorumluluk olduğunu belirten Özdemir, Azerbaycan’da başörtülü kız öğrencilerin yaşadığı sorunların yeniden değerlendirilmesini istedi.

Özdemir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülkenin karar vericilerine seslenerek şu çağrıda bulundu:

“Hiçbir evladımızın inancı veya kıyafeti nedeniyle eğitimden mahrum kalmayacağı, toplumsal kapsayıcılığı ve vicdanı esas alan bir yaklaşımın geliştirilmesi en büyük temennimizdir.”

28 ŞUBAT TECRÜBESİNDEN DERS ÇIKARILMALI

Türkiye’nin 28 Şubat sürecinde yaşadığı başörtüsü yasaklarına da değinen Özdemir, söz konusu dönemde yaşananların toplumsal barış üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.

Azerbaycan’daki tartışmaların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini belirten Özdemir, dış etkilerin ve yanlış yönlendirmelerin kardeşlik bağlarını zayıflatabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Sürecin farklı kesimleri karşı karşıya getirecek bir tartışmaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, konunun sağduyu ve karşılıklı anlayışla ele alınmasını istedi.

AZERBAYCAN BİZİM ÖZ KARDEŞİMİZDİR

Azerbaycan’a yönelik çağrısının bir karşıtlık veya eleştiri amacı taşımadığını ifade eden Özdemir, açıklamasının iki ülke arasındaki tarihî bağlara ve stratejik iş birliğine duyulan inancın bir yansıması olduğunu belirtti.

Diyalog ve ortak akılla herkesin hassasiyetlerini gözeten bir çözüm bulunabileceğine inandığını kaydeden Özdemir, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özdemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Teknoloji köprüleri ülkelerimizi kalkındırır; adalet, vicdan ve kardeşlik ise milletlerimizi ebediyen bir tutar.”