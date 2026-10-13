Gezici Kavala'nın tahliye talebine ret! AİHM'e yetkini aşma uyarısı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin 25 Ağustos 2026 tarihli kararının ardından Osman Kavala'nın avukatları tarafından yapılan tahliye ve yeniden yargılama başvurusunu ele aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebi üzerine gönderdiği mütaalada, Anayasa Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararını henüz vermediğini ve iç hukuk yollarının tüketilmediğini belirterek talebini reddini istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ekim 2026 tarihli ek kararında, Kavala'nın avukatlarının infazın durdurulması, müvekkillerinin tahliye edilmesi ve yeniden yargılama yapılması yönündeki taleplerinin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 318 ve 318/3 maddeleri uyarınca reddine karar verdi. Mahkeme, 25 Nisan 2022 tarihli hükmün infazının devamına hükmetti.

AİHM YETKİSİNİ AŞAMAZ

Mahkeme kararında, AİHM'ye başvurmadan önce iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Gerekçede, uluslararası hukukta kabul edilen genel ilkelere göre başvurucuların öncelikle ulusal yargı mercilerine başvurmaları ve mevcut hukuki yolları kullanmaları gerektiği ifade edildi. Kararda, "Aksinin kabulü uluslararası bir mahkemenin yetkisini aşarak egemen bir devletin yargı yetkisini bağımsızca kullanmasına müdahale teşkil edecektir" denildi.

Kararda, başvurucuların AİHM'ye başvurusu için iç hukuk başvurusunun yetkili ve görevli merci önünde yapılması gerektiğine işaret edildi. "Ancak mahkememiz dosyasına konu kararda, iç hukuk yollarını tüketme şartının gerçekleştirilmeden karar verildiği görülmektedir" denildi.

Kararda, AİHM'nin pek çok kararında vurgulandığı üzere AİHM'nin bir temyiz mahkemesi olmadığı belirtilerek, "Delillerin kabul edilebilirliği ya da delillerin nasıl değerlendirileceği hususunun ulusal hukukun ve ulusal mahkemelerin yetkisinde olduğu açıktır. Aksinin kabulü durumunda Mahkeme, ilk derece mahkemesi veya temyiz mahkemesi gibi hareket etmiş ve kendi rolüne getirilen sınırları yok saymış olacaktır" ifadesi yer aldı.

KARARA İTİRAZ YOLU AÇIK BIRAKILDI

Kararda, hükümlü vekillerinin başvurusunun reddedilmesine ve mevcut hükmün infazının sürdürülmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Karara karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebileceği belirtildi.

Osman Kavala, 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.