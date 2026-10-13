5,5 asırlık ecdad mirasında kültürel sokırım: Camiyi ibadete değil, resim sergisine açtılar

TAHSİN HAN

Yunanistan, Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk varlığına yönelik uzun yıllardır sürdürdüğü sistematik asimilasyon ve baskı politikalarına bir yenisini daha ekledi. Selanik’in merkezinde yer alan Osmanlı yadigârı tarihî Hamza Bey Camii, onlarca yıl süren kapalılığın ve restorasyon süreçlerinin ardından kapılarını yeniden kamuoyuna açtı. Ancak bu tarihî yapı, aslına ve dinî işlevine uygun şekilde ibadete açılmak yerine, Yunan makamlarının kararıyla bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmak üzere kültürel bir mekâna dönüştürüldü.

EĞİTİMDEN İBADETE ÇOK YÖNLÜ BASKI VE HAK İHLALİ

Atina yönetimi bir yandan ülkedeki Müslüman Türk azınlığın eğitim, ibadet ve kültürel haklarını kısıtlayan baskıcı adımları aralıksız sürdürürken, diğer yandan ecdad mirası ibadethaneleri asli kimliklerinden ve manevi amaçlarından koparma stratejisine devam ediyor. Selanik kent merkezinde yaklaşık 6 bin Müslüman yaşamasına rağmen, kentin tamamında Müslümanların düzenli olarak ibadetlerini ifa edebilecekleri açık, resmi ve faal tek bir caminin bulunmaması büyük bir hak ihlali olarak öne çıkıyor. Yunanistan hükümeti; Türk okullarının kapatılması, encümen seçimlerinin engellenmesi, müftülük makamına müdahaleler ve ibadet özgürlüğünün kısıtlanması gibi çok yönlü asimilasyon hamleleriyle bölgedeki Müslüman Türk kimliğini ve kültürünü yok etmeyi hedeflerken, Hamza Bey Camii örneğinde olduğu gibi tarihi camileri seküler etkinlik alanlarına dönüştürerek dinî hafızayı silmek istiyor.

TARİHÎ İBADETHANEYE ‘ALKAZAR’ GÖLGESİ

Geçmişte uzun süre kapalı tutulan ve hatta bir dönem sinema salonu olarak işletilerek büyük bir saygısızlığa maruz bırakılan Hamza Bey Camii, son restorasyonun ardından Yunanistan Kültür Bakanlığı kararıyla çağdaş sanat mekânına dönüştürüldü. Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ve Selanik Görsel Sanatlar Müzeleri Büyükşehir Kuruluşu (MOMUS) yetkililerinin “çok kültürlü tarih” ve “kültürel zenginlik” kılıfıyla sunmaya çalıştığı yapı, “Selanik: Değişimin İzleri (1960–1980)” başlıklı fotoğraf sergisiyle ziyaretçilere açıldı.

ÖZGÜRLÜKLER YOK SAYILIYOR

Müslüman Türklerin ibadet haklarını ve dinî özgürlüklerini açıkça yok sayan Yunanistan yönetimi, uluslararası sözleşmeleri ve temel insan haklarını hiçe sayarak bir camiyi daha müze ve galeri konseptine mahkûm etti.

Tarihî ve mimari eserleri amacı dışında kullanarak Müslümanların özgürce ibadet etme taleplerini görmezden gelen Atina; eğitimde, kültürde ve dinî yaşamda uyguladığı bu sistematik zorbalıkla bölgedeki Müslüman varlığını baskı altında tutmayı sürdürüyor.