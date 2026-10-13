Arnavutköy'de 5 katlı binada korkutan yangın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan kişiler kurtarıldı.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak’ta çıktı.
5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.