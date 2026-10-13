  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sekülerlerin maşası Düşünbil’den AK Parti sonrası için skandal planlar: İmam Hatipleri kapatıp Diyanet’i kaldıracağız! Azerbaycan’daki kısıtlama İstanbul’da protesto edilecek: Konsolosluk önünde başörtüsü eylemi Disiplinsiz teğmen eskisi neyin peşinde? Yine tehdit yine kılıç sallama 1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü 5,5 asırlık ecdad mirasında kültürel soykırım: Camiyi ibadete değil, resim sergisine açtılar Şantajı ve baskıyı mahkemede tane tane anlattı: İBB’ye 12 milyonluk rüşvet Yasa dışı bahiste, 8,5 milyarlık para hareketliliği: 13 ilde operasyon 102 kişi yakalandı Dünyadaki uygulamalar ortaya çıktı! Yabancı araçlara neden askeri tesisler yasak? Bakan Göktaş iftiracı tayfaya sordu! Benim erişimim bile sınırlıyken siz bu bilgilere nasıl ulaştınız? İki bakan bir araya geldi! Fidan ile Gürlek görüştü
Gündem Arnavutköy'de 5 katlı binada korkutan yangın!
Gündem

Arnavutköy'de 5 katlı binada korkutan yangın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arnavutköy'de 5 katlı binada korkutan yangın!

İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak’ta çıktı.

5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!
Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Gündem

Tütün tesisinde yangın paniği! Alevler deponun dışına taştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23