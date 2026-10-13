  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arda Turan'dan A Milli Takım sorusuna cevap Mucize bitki... Türkiye'de yüzüne bakılmıyor: Sadece bir ülkede yetişiyor... Küresel çevrelerin... Ispanak mı, brokoli mi daha değerli? Adeta sağlık deposu: Kapış kapış gidiyor Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu Paris’te çifte prömiyer! OMODA 4 ve OMODA 5 NEXT sahneye çıktı Bakan Memişoğlu’ndan ürkütücü tablo! Türkiye akciğer kanserinde dünya birincisi! Biz bu acıyı yaşadık... Deprem anında ne yapmalı? Cevabı simülasyon merkezinde aldılar: Bilmemiz lazım! Škoda’dan elektrikli SUV atağı! Epiq Sportline 440 kilometre menzille sahneye çıktı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen kitle (nodül) nedeniyle bugün geçireceği operasyon için hastaneye yattı. Gözler ameliyat çevrildi...

#1
Foto - Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını daha önce açıklayan Papa, öğle saatlerinde operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne gitti.

#2
Foto - Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

Papa'nın, Gemelli Hastanesi'ne gelişini çok sayıda basın mensubu ve hastanedekiler yakından takip etti. Hastane yetkililerinin kapıda karşıladığı Papa, binaya yürüyerek girdi. Vatikan Basın Ofisinden gazetecilere yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın Gemelli Hastanesi'nde Prof. Stefano Margaritora başkanlığındaki göğüs cerrahisi ekibi tarafından öğleden sonra akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat edileceği belirtildi. Papa'nın ameliyatıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de "Kendisiyle dün görüştüm. Çok sakin bir şekilde konuştuk. Açıkçası böyle bir şey beklemediğim için endişeliyim ancak çok şükür ki hemen fark edilen ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çözülebilecek bir durum. Normalde bu tür şeyler erken tespit edildiğinde iyi şekilde çözülebilir." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

Vatikan, daha önce Papa'nın iyileşmesi için 20 Ekim'e kadar bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu. TARİHTE İLK KEZ BİR PAPA, PAZAR DUASINDA AMELİYAT OLACAĞINI AÇIKLADI Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle (nodül) tespit etti. Doktorlar müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine, nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadesini kullanmıştı. 71 yaşındaki Papa'nın "sürpriz" olarak değerlendirilen bu açıklamasının ardından Vatikan Basın Ofisi de operasyon sonrasında iyileşme döneminin bir hafta sürmesinin beklendiğini duyurmuştu.

#4
Foto - Akciğer kanseri oldu: Papa 14. Leo... Tarihte bir ilk: İlk kez bir papa ameliyatını böyle duyurdu

İtalyan basını da tarihte ilk kez bir Papa'nın, pazar duasında gelecek günlerde ameliyat olacağını şeffaflıkla açıkladığına dikkati çekti. Basındaki haberlerde, Papa'nın 6-17 Kasım'da Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Güney Amerika gezisini iptal etmemek için hemen ameliyat olma kararı aldığı belirtildi. Vatikan'ın önceki devlet başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa olarak seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, kendisine "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kul Sadi Yüksel’e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı! Türkiye’ye hiç yakışmadı: Utanç tablosu
Gündem

Kul Sadi Yüksel’e gözaltı maşeri vicdanları yaraladı! Türkiye’ye hiç yakışmadı: Utanç tablosu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında yaşanan ihmaller ve art niyetli davranışlar maşeri vicdanları yarala..
En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
Gündem

En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Dünya genelinde polise ve resmi makamlara kaydedilen tecavüz vakalarının nüfusa oranı üzerinden hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar orta..
Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: "önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!"
Gündem

Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: “önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması k..
1300 kilo elmayla kilometrelerce yol geldi! "Elmacı Dede" Diyarbakır’daki askerlere elma getirdi
Yaşam

1300 kilo elmayla kilometrelerce yol geldi! “Elmacı Dede” Diyarbakır’daki askerlere elma getirdi

Denizli’de yaşayan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı 1300 kilogram elmayı Diyarbakır’a getirerek vatandaşlara ve askerlere..
Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Okyanusta ‘hayalet’ ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Endonezya açıklarında araştırma yapan deniz biyologları, sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken dev bir manta vatozuyla karşılaştı. Neredeyse b..
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde vermişti: İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 2026-2027 döneminde 150 bine ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23