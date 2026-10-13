1 kişi hayatını kaybetti! Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

ABD’de bir lunaparkta korkunç bir kaza yaşandı. Georgia eyaletindeki Six Flags’te bir hız treninde meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, birden fazla ziyaretçinin de yaralandığı bildirildi.

Olay hız treninde meydana geldi

Olay, Atlanta’nın yaklaşık 24 kilometre kuzeybatısındaki Six Flags eğlence parkında pazartesi günü yaşandı.Yetkililer, bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralananlar bulunduğunu doğruladı. Ancak ölen kişinin nasıl yaşamını yitirdiği ve diğer ziyaretçilerin nasıl yaralandığına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ve Six Flags yönetimi, olayın hangi hız treninde meydana geldiğini resmi olarak açıklamadı.Buna karşılık yerel televizyon görüntülerinde Goliath isimli hız treninin parkurun ortasında durduğu ve yolcuların görevliler tarafından tahliye edildiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde ise bir kişinin koltuğundan fırladığı ve yere düştüğü öne sürüldü. Ancak bu görüntülerin doğruluğu teyit edilmedi. Bazı görgü tanıkları da bir kişinin lunaparktaki korku evi bölümünün çatısına düştüğünü ileri sürdü. Bu iddia da henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

9 hız treni geçici olarak kapatıldı

Six Flags yönetimi olayın ardından farklı parklarında bulunan ve kazaya karışan sistemle benzer özelliklere sahip 9 hız treninin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.Şirket, kararın tedbir amacıyla alındığını bildirdi.