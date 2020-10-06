Kenya'daki Kovid-19 salgını hapishanelere de sıçradı
Mahkumlarda koronavirüs tespit edilmesinin ardından şehirdeki tüm hapishaneler 30 gün karantinaya alındı
İSTANBUL (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'deki hapishanelerde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda 45 mahkumda virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, gazetecilere, 45 mahkumda Kovid-19 tespit edilmesi sonrası şehirdeki tüm hapishanelerin 30 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.
Hapishanelere ziyaretlerin de geçici bir süreyle askıya alındığını kaydeden Aman, son 24 saatte tespit edilen vakaların yüzde 55'inin hapishanelerden geldiği bilgisini paylaştı.
Ülke genelinde 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 735 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Hükümet, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime ara veren okulların pazartesi günü yeniden açılacağını açıklamıştı.