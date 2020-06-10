Kene meclise taşındı

İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş’ın başkanlığında toplanan mecliste pandemi sürecinin değerlendirilmesinin yanı sıra kene vakalarında ki artışta konuşuldu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ara verilen Sivas İl Genel Meclisi toplantıları, 3 ay sonra yeniden başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında toplanan meclisin ikinci bileşimine, Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Pandemi sürecinin değerlendirildiği meclis toplantısında

Vali Salih Ayhan 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girdiklerini vetüm kurumlarla birlikte sahadaki çalışmaların hız kazandığını söyledi. Vali Ayhan, Sivas’ta ilk vakanın 17 Mart tarihinde yurt dışı kaynaklı olarak görüldüğünü belirterek, “ Biz bu salgın sürecinde merkezi olarak alınan tedbirleri uygulamanın yanı sıra ilimiz özelinde de ön görüp, ön alan bir anlayış içerisinde olduk. Şu ana kadar salgın ile mücadele ve sosyal hayatın kontrolü noktasında 30 İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı aldık. Şehrimizde de Pandemi’yi çok boyutlu bir sorun olarak görerek kurumsal işbirliklerini ve dinamik karar alabilme mekanizmalarımızı çok etkin bir biçimde işlettik.” dedi.65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik getirilen kısıtlamaların ardından, 112 Acil Çağrı Merkezini, “Vefa İletişim Merkezi” olarak yapılandırdıklarını ifade eden Salih Ayhan, Vefa iletişim Merkezinin şuana kadar 285.000 çağrı aldığını ve 110.000’ün üzerinde talebin Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirildiğini söyledi. Vali Ayhan, Vefa Sosyal Destek Gruplarında 1890 personelin görev yaptığını dile getirerek, “ Öğretmen, bekçi, polis, jandarma, vakıf çalışanlarımız, imamlarımız gibi pek çok meslek grubu görev yaptı. Ayrıca Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak adına 40.000 koli yardım paketinin dağıtımını gerçekleştirdik. Burada Belediyemiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla çok koordineli bir çalışma yürüttük. Ayrıca iş insanlarımızdan da önemli destekler aldık. Mücadele kapsamında alınan seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili tüm işlemler Açık Kapı ve Seyahat İzin Kurulları tarafından yürütüldü. 60.000’e yakın vatandaşa izin belgesi düzenlendi. Emniyet ve Jandarma birimlerimiz tarafından 190.000’e yakın araç kontrolü yapılarak, 380.000 vatandaşımızı bilgilendirildi. Vaka görülmesinin ardından olası bulaş riskini en aza indirmek adına bugüne kadar 25 karantina tedbiri uyguladık. Hatta köy ve mahallelerimizin yanında yeri geldiğinde bazı apartmanlarda dahi karantina önlemi aldık. KYK Yurtlarımızda 8 ülkeden toplam 1470 vatandaşımızı misafir ettik. Sivas Valiliği olarak 1 milyon 147 bin 750 adet maskenin ücretsiz dağıtımını sağladık.” şeklinde konuştu.

90 bin vatandaşa 46 milyon TL üzerinde yardım yapıldı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 3 Faz halinde ihtiyaç sahibi 35.781 vatandaşa 1000’er liralık ödemelerin gerçekleştirildiği Sivas’ta, vakıflar üzerinden verilen desteklerle 90.000 vatandaşa 46 milyon ?’nin üzerinde sosyal yardım gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Sivas Valisi Salih Ayhan, sözlerine şöyle devam etti: “İş dünyası ile ilgili alınan tedbirler kapsamında 2.394 firmadan 12.606 çalışanımız Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmıştır. Ayrıca şartları tutan 726 vatandaşımız İşsizlik Ödeneğinden faydalandırılmıştır. Bunların dışında Sivas Belediyemizin iş yerlerine yaptığı nakit desteği ve halk otobüslerine yaptığı yakıt destekleri ile sürecin ekonomiye yaptığı olumsuz etkileri azaltmak için gayret gösterilmiştir. Fahiş fiyat, Maske kullanımı, Sosyal Mesafe gibi başlıklarda iş yerlerimize yoğun denetimler gerçekleştirdi. Ticaret il Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğümüzce 5.475 iş yerini denetledik. 240.532 ? para cezası uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce alınan tedbirleri ihlal eden 3.347 kişi ve 137 iş yerine işlem yapılmış, 2.758.000? idari para cezası uygulanmıştır. Alınan tüm önlemler, yapılan çalışmalar sayesinde ‘Kontrollü Sosyal Hayatın’ esas olacağı normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz.Bu süreci de dinamik bir biçimde yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ile şehir dışından ilimize çok sayıda vatandaşımız gelmeye başladı. Bu süreçte sizlere ve muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Dışarıdan gelen hemşerilerimizin 7 gün süreyle evlerinde kalmaları konusunda bilgilendirmenizi, jandarma ve emniyet güçlerimizle irtibat halinde olmanızı istiyorum. Fabrikalarımız işbaşı yaptı. Şantiyelerimiz çalışmaya başladı. Birçok işkolu ile ilgili kurallar belirlenerek esnafımız dükkânlarını açtılar. Önlemlere sıkı bir biçimde uymaya devam ettiğimiz sürece çok daha hızlı bu dönemi atlatacağımız ortada.” diye konuştu.

Kene Vakaları Önceki Yıllara Oranla Erken Başladı

Vali Ayhan, Çevre illerden şehre gelen vaka sayılarında bir artış görüldüğünü söyleyerek,“Bununla ilgili önlemlerimizi artırırken, sizlerin de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi ve tedbiri elden bırakmamanızı rica ediyorum. Burada İl Özel İdaremize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sivas İl Özel İdaremiz Sivas’ın her dönem lokomotif kurumlarından biri olmuştur. Pandemi sürecinde de gerek insan kaynağı gerek araç desteği ile Vefa Sosyal Destek Gruplarımız önemli katkılar sundu.” dedi.Vizyon projeler çalışmalarının durmadan devam ettiğini dile getiren Vali Ayhan,konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Bu süreçte Sivas olarak biz de üretim ve istihdam odaklı bir anlayış içerisinde Sivas’ımızı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda inşallah önce hızlı bir toparlanma ve ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye ve Sivas hedefine ulaşmak için seferberlik ruhuyla hep birlikte bu sürece destek vermeliyiz, milletimize güveniyoruz, ülkemize güveniyoruz”