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Gündem Zirveyi oradan takip edecekler! Uluslararası medyaya devasa çalışma alanı
Gündem

Zirveyi oradan takip edecekler! Uluslararası medyaya devasa çalışma alanı

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Zirveyi oradan takip edecekler! Uluslararası medyaya devasa çalışma alanı

36. NATO Liderler Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki medya merkezi, 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası ile yaklaşık 2 bin 500 gazeteciye hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paylaştığı bilgiye göre, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve çerçevesinde, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin 500 gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu Ankara'da görev yapacak.

Zirve kapsamında medya ve yayın faaliyetleri, akreditasyon süreçleri, tanıtım çalışmaları, kriz iletişimi ve kamu diplomasisi uygulamalarını yürütmek amacıyla NATO görev gücü oluşturuldu.

Bu çerçevede zirve alanlarında TRT personeli dahil 500, yan etkinlikler ve kriz iletişimi çalışmalarında ise 350 olmak üzere toplam 850 kişilik ekip çalışacak.

 

4 bin 434 açık hava iletişim noktasında tanıtım çalışması yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de dünyanın farklı ülkelerinden gelen basın mensuplarına hizmet verecek.

Merkezde 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası, 54'ü sabit olmak üzere 100'ü aşkın canlı yayın noktası, en büyüğü 500 kişilik, 11 basın toplantısı salonu, röportaj alanları, stüdyolar, basın mikserleri, yönlendirme tabelaları ile duyuru ve yayın ekranları hazırlandı. Medya merkezine ilişkin planlama ve altyapı çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile koordinasyon içinde tamamlandı.

Yayıncı kuruluş TRT ise zirveyi 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 farklı yayın noktası aracılığıyla dünya kamuoyuna aktaracak.

Zirve haftası boyunca Ankara genelindeki 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında dört ayrı konseptte tanıtım çalışması gerçekleştirilecek.

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