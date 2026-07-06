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Gündem Bakan Fidan zirve öncesi ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
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Bakan Fidan zirve öncesi ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

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Bakan Fidan zirve öncesi ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik NATO Ankara Zirvesi öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Tüm dünyanın gözü yarın başlayacak olan NATO Ankara Zirvesi’ne çevrilmiş durumda. Bu kritik zirve öncesi önemli bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.

Görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

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