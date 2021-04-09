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Spor Kendini doktor olarak tanıtıp karantinadaki yaşlı çiftin parasını çaldı!
Spor

Kendini doktor olarak tanıtıp karantinadaki yaşlı çiftin parasını çaldı!

Tokat'ta kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin, karantinada 70 yaşlarındaki çiftin evinden 3 bin lira çaldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:17:00 -
Kendini doktor olarak tanıtıp karantinadaki yaşlı çiftin parasını çaldı!

Tokat'ta kendisini doktor olarak tanıtan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan 70 yaşlarındaki çiftin evinden 3 bin lira çaldığı öne sürüldü.

Merkeze bağlı Avşarağzı köyünde yaşayan Hatice (70) ve Emir Şirin (77) çifti, birkaç gün önce Kovid-19'a yakalandı. Çift, evlerinde karantinaya alındı.

Çiftin evine giden ve kendisini doktor olarak tanıtan bir kişi, evdeki 3 bin lirayı alarak kaçtı. Paralarının çalındığını anlayan çift, durumu komşularına bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Emir Şirin, gazetecilere, hırsızlığın nasıl olduğunu anlamadığını belirterek, "Doktorum' diyerek eve geldi. İçeri geldikten sonra bir tıkırtı geldi, kalktım ama adam hemen kaçtı. Para kazağımda, kazak ayağımın ucundaydı. Nasıl çıkardı içinden anlayamadım. Biriktirdiğimiz paraydı." ifadesini kullandı.

Hatice Şirin ise eve gelen kişinin kendisinden, eşini yalnız muayene edeceğini söyleyerek içeri girmemesini istediğini kaydetti.

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