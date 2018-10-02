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Kendi ifadesini yalanlayan yüzsüz FETÖ'cü paketlendi

ByLock kullanıcısı ve FETÖ içerisinde bölge talebe mesulü olduğu tespit edilen eski öğretmen sorgu hakimliğindeki etkin pişmanlık ifadesini yalanlayarak beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 12:35
Kendi ifadesini yalanlayan yüzsüz FETÖ'cü paketlendi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan, ByLock kullanıcısı ve örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olduğu tespit edilen eski öğretmen sorgu hakimliğindeki etkin pişmanlık ifadesini yalanlayarak beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.D. ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı sanığa ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak görev yaptığına ilişkin sorgu hakimliğindeki etkin pişmanlık ifadesini okudu.

Verdiği bu beyanların geçerli olmadığını ve ByLock kullanmadığını belirten sanık M.D. suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa gözaltına alındığı süreçte emniyetteki yaptığı teşhis tutanağını, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağındaki kullanıcı adı, yazışmalar ve şifresini gösterir veri tablosunu okuyarak bu konudaki savunmasını istedi.

Sanık M.D. mahkemeye bu yönde ulaşan belgeleri de kabul etmediğini belirtti.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunduğu, Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdığı dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılması ve tutuklanmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti dosyadaki mevcut delil durumu ve sanık M.D'nin kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 12:35
  1. Adana
  2. FETÖ

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