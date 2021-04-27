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İSLAM Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç 'oruç' anketi yaptı: Takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!
İSLAM

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç 'oruç' anketi yaptı: Takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!

Kemalistlerin İlahıyatçısı Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından 'Oruç tutuyor musnuz?' diye sorarak bir anket yaptı. Anket paylaşımına yapılan yorumlarda Kılıç'ın takipçilerinin çoğunun ateist olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 22:52:00 - 2021-04-27 23:09:45
Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç 'oruç' anketi yaptı: Takipçilerinin çoğunun 'Ateist' olduğu ortaya çıktı!

 Yeniakit.com.tr 

Kemalistlerin İlahıyatçısı Cemil Kılıç, twitter hesabından 'Oruç tutuyor musnuz?' diye sorarak bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre, Cemil Kılıç'ın takipçilerinin yüzde 70'i oruç tutmadığını söyledi.

Takipçilerinin çoğu ateist!

Anket mesajına yapılan yorumlarda Cemil Kılıç'ı takip edenlerin büyük çoğunluğunun ateist ve deist olduğu ortaya çıktı.

İçki mesajı tepki çekmişti!

Kemalistlerin beğenerek takip ettiği Kılıç, geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir içki mesajında, "Kur’an-ı Kerim‘de içki içmenin yasak olmadığını savunan Kılıç, sarhoş olmanın haram kılındığını iddia etti. Kılıç “Kur’an’a göre; içki içmek değil sarhoş olmak haramdır." diyerek, tüm tepkileri üzerine çekmişti.

Gerçek hocalara dil uzatmıştı!

Kemalistlerin İlahiyatçısı Cemil Kılıç, bir başka paylaşımında da Din adamlarına hakaret ederek, onları hedef almıştı: "10 Nisan Laiklik Günü kutlu olsun. Laiklik aklın özgürlüğüdür. Laiklik olmazsa din adamları aklınızı bir fare gibi kemirir."

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Yorumlar

Mehmet

Senin gibi mi
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mert

kripto ermeni ve kripto yahudiler vatandaş yapılarak laikliğin garantisi olarak orduya yargıya basına ekonomiye vbvbvb hatta ilahiyata sızdırıldılar,sızdılar demiyorum sızdırıldılar,nüfus mübadelesinde yapılanlar yapıldı yapılmayanlarda bir gecede türk ve müslüman ilan edildiler ve toplumu külliyen ifsat ettiler
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