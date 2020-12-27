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Gündem Kemalist Sözcü'nün Yazarı Rahmi Turan da Demirtaş için döküldü: Avrupalı yatırımcı bize nasıl güvenecek?
Gündem

Kemalist Sözcü'nün Yazarı Rahmi Turan da Demirtaş için döküldü: Avrupalı yatırımcı bize nasıl güvenecek?

AİHM'in skandal Selahattin Demirtaş kararına bir destek de Kemalist Sözcü'nün yazarı Rahmi Turan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:15:00 -
Kemalist Sözcü'nün Yazarı Rahmi Turan da Demirtaş için döküldü: Avrupalı yatırımcı bize nasıl güvenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'AİHM'in kararı bizi bağlamaz' açıklamasını eleştiren Sözcü Yazarı Rahmi Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Demirtaş derhal tahliye edilmeli' diye karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni (AİHM) çok sert sözlerle eleştirerek, 'Tahliye talebi çifte standart, ikiyüzlülük! Bu karar bizi bağlamaz!' diyor. Oysa aynı Erdoğan çok kısa bir süre önce, 'Kendimizi başka yerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı düşünüyoruz. Kalkınmayı, refah ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin 'Hukuk Devleti ilkesi' olduğunu biliyoruz' diyordu." ifadelerini kullandı.

'Avrupa'ya hakaret ederek mi geleceğimizi inşa edeceğiz?'

"Hukuk devleti böyle mi olur?" diye sorarak Demirtaş'ın tutukluğunu hukuksuzluk olarak değerlendiren Sözcü Yazarı, "AİHM'nin kararlarını reddederek, üstelik 'İkiyüzlülük yapıyorlar' diye onlara hakaret ederek mi geleceğimizi Avrupa ile birlikte kuracağız? Bunda çok büyük bir çelişki yok mu?" dedi.

'Avrupalı şirketler bize nasıl güvenecekler?'

Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını Türkiye'deki yabancı yatırımcılarla ilişkilendiren Turan, "Avrupalı şirketlere 'Bize güvenin. Gelin, Türkiye'de yatırımlar yapın!' diyoruz. Nasıl güvenecekler, nasıl yatırım yapacaklar? Tüm reform beklentilerini kendimiz boşa çıkarıyoruz." diye yazdı.

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