Kemal Tahir’in mektubunda dikkat çeken ifade: Biz Kemalizm’le nasıl çare bulacağız?

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Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’nın yayımladığı, “Kemal Tahir Kitabı - Bir Aydın Üç Dönem” isimli kitapta, çeşitli yazarların Kemal Tahir hakkındaki görüşlerine yer verildi.

Söz konusu kitapta, Cengiz Yazoğlu’nun kaleme aldığı, “Kemal Tahir’in Dünya Görüşü” bâbında dikkat çekici ifadeler yer aldı. Söz konusu bölümde Kemal Tahir’in bir mektubuna yer verilirken, ünlü yazarın, “Faşistler, Naziler toplumlarına çare bulamadı, biz Kemalizm ile nasıl bulacağız?” ifadeleri ilgi gördü.

Cengiz Yazoğlu tarafından kaleme alınan yazının ilgili bölümü şu şekilde:

“Yazarların önemli görevlerinden biri yaşanan çağı aydınlatmak ve insanın tarih içindeki seyrinden günümüze ve geleceğe yönelik eğilimlerine ışık tutmaktır. Bu bakımdan yazar olmak, verilenle yetinmeyi karşı çıkışla insana insanca yaraşır bir dünyanın yolunu açmaktır. Kemal Tahir'in yaşamını ve yazarlığındaki gelişmeleri, Notlar'ından ve romanlarından öğreniyoruz. Biz burada romanlarından ve notlarından yola çıkarken dayandığı dayanaklar üzerinde durmak istiyoruz.

Kemal Tahir'in 1930'ların başında Marx ile tanıştığı bilinir. Zamanın genç sosyalistleri ile tanışır. Bu tanışması onu Komünist Parti üyeliğine götürmez. Kemal Tahir Marksist'tir ama Komünist Parti üyesi olmamıştır. Marx'ın özünde irdeleme vardır. Kemal Tahir bu irdelemeyi içinde yaşadığı siyasi ortamda araştırır. Sorgulamaya başlar. Bu yıllarda arkadaşlarına yazdığı mektupta, "Faşistler, Naziler toplumlarına çare bulamadı, biz Kemalizm ile nasıl bulacağız?" diye sorgular. Marx modeli Avrupa gelişmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Biz Türkiye olarak bu gelişmenin neresindeyiz?”

Kemal Tahir kimdir?

13 Mart 1910’da İstanbul’da dünyaya geldi. Gerçek adı İsmail Kemalettin Demir'dir. Babası, II. Abdülhamit’in yaverlerinden Yüzbaşı Tahir Bey; annesi, Osmanlı sarayında Abdülhamit’in kızı Nâile Sultan’ın hizmetinde bulunan Nuriye Hanım’dır.

Babasının görevleri nedeniyle ilk öğrenimini imparatorluğun değişik yerlerinde sürdürdü. Ailenin 1923’te İstanbul’a yerleşmesinden sonra eğitimine Mekteb-î Sultânî’de devam etti. Annesinin 1926 yılında veremden ölümü ve babasının ikinci bir evlilik yapması üzerine öğrenimini 10. sınıfta iken bıraktı. Önce İstanbul’da avukat kâtipliği, sonra Zonguldak’taki kömür işletmelerinde ambar memurluğu yaptı.

1932 senesinde İstanbul'a döndü. Çeşitli gazetelerde çalıştı. Sol görüşü benimseyen isimlerle tanıştı. Kendisi de Marksist oldu.

1934 ile 1936 arasında Yedigün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik yaptı. Varlık ve Ses dergilerinde takma adlarla şiirler yayımladı, Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan’da yazı işleri müdürlüğü yaptı.

İlk kitabı, 1936’da yayımladığı “Namık Kemal için diyorlar ki” adlı kitapçık oldu. Kitapçık, Namık Kemal hakkında yaptığı yedi soruluk ankete çeşitli şair ve yazarlar tarafından verilen yanıtlardan oluşmaktaydı.[2] Falih Rıfkı Atay, Vâlâ Nureddin, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa, Ercüment Ekrem Talu, Sadettin Nüzhet Ergun, Kerim Sadi Cerrahoğlu, Dr. Fuad Sabit, Nâzım Hikmet, Hüseyin Avni Şanda ve Suat Derviş’in yanıtlarını ve Kemal Tahir’in onlar hakkındaki saptamalarını içeren kitapçık, edebiyat dünyasında geniş yankı buldu[1]. 1937’de ikinci kitabı olan “Bir Çalgıcının Seyahatı” adlı romanı yayınlandı.

"Askeri isyana tahrik ve teşvik" suçlaması ile 13 Haziran 1938’de tutuklandı. 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 12 yıl hapis yattı.

1950’de çıkan aftan yararlanıp serbest kaldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz ikinci eşi Semiha Sıdıka Hanım ile evlendi.

Düşüncelerindeki çıkış noktası Marksizm ile Türkiye gerçeği arasındaki bağlantı sorunuydu. Siyâsî eylemlere de katılmış bir yazar olarak, Türkiye'de kendi algıladığı siyasal, sosyal, kültürel yapı ile Marksizm’in sunduğu çözüm arasında bir çelişki görüyordu. Türk toplum yaşamına uymadığına inandığı batılılaşmaya ilişkin yargısı da Marksizm’i yetersiz bulmasına bağlıydı.